“Gente d’aki” valoriza a alma santomense na celebração do dia nacional da França

A exposição Gente d´Aki está disponível na Aliança Francesa com retratos visuais da identidade nacional santomense.

A exposição “Gente d’aki”, inaugurada na noite de quinta-feira, 17 de julho na Aliança Francesa de São Tomé, transformou-se na alma visual da celebração do 14 de Julho — o Dia Nacional da França.

Composta por obras de oito artistas santomenses, a mostra revela em pinceladas, olhares e texturas, o quotidiano de um povo resiliente e cheio de alma.

“É uma forma de homenagear a nossa gente, mostrar como sentimos, como vemos o país. E a oportunidade de estar associado à festa da França valoriza ainda mais o trabalho dos artistas,” afirmou a diretora de Aliança Francesa, Marie Laroche, tendo destacado que a exposição nasceu da vontade dos artistas plásticos são-tomenses.

A iniciativa cultural, articulada com a celebração do dia nacional francesa, contou com o apoio da comunidade diplomática francesa, do governo local e da direção da Aliança Francesa, que abriu os seus salões à população e às autoridades.

“A Aliança é um espaço de todos. E hoje é um dia de celebração, de diálogo entre culturas, de reforço da amizade entre França e São Tomé,” disse Marie La Roche, diretora da Aliança Francesa. Durante a cerimónia, a cônsul da embaixada da França para Gabão e São Tomé e Príncipe, Annabelle Averty chamou a atenção do público para o facto de a cooperação entre os dois países ir muito além da diplomacia. É feita de trocas humanas, de gestos culturais, de apoio real à juventude, à educação e à cultura local.

A exposição esta patente ao público até o dia 29 de agosto, e marca mais um passo da Aliança Francesa no seu compromisso com a promoção da arte local e da convivência entre os povos.

Waley Quaresma