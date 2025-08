” Vida de Menina ” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidar para uma sessão especial do Cine Brasil.

Na sessão será exibido ” Vida de Menina “, filme brasileiro de 2003, do gênero drama, dirigido por Helena Solberg.

Sinopse:

Pouco após a abolição da escravatura e a proclamação da república no Brasil, Helena Morley (Ludmila Dayer) começa a escrever seu diário, que revela seu universo e um país adolescente como a menina. Nesse momento da vida Helena é magra, desengonçada e sardenta, além de se achar feia. Não é boa aluna nem comportada como sua irmã Luizinha, tendo o apelido de “Tempestade”. Mas Helena, como nenhuma outra garota de Diamantina, escreve. É neste diário que Helena debocha e desmascara as pretensas virtudes alheias. Procurando com sofreguidão não perder uma infantil alegria de viver, e reinventando o mundo à sua maneira, Helena Morley é o diamante mais raro de Diamantina.

️ Informações:

Cine Brasil

️ Filme: ” Vida de Menina”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 01 de agosto

Horário: 18h

Venha e participe!