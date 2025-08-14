“O Homem do Futuro” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de convidar para sessão do Cine Brasil. Nesta sessão será exibido “O Homem do Futuro”, uma comédia romântica com um pouco de ficção científica, dirigida por Guel Arraes com muitas cenas divertidas.



Sinopse:

João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas infeliz porque há 20 anos foi humilhado publicamente durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no tempo, retornando para aquela época e podendo interferir no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá acertar as coisas?

Informações:

Cine Brasil

Filme: “O Homem do Futuro”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 15 de agosto

Horário: 18h

Venha e participe!