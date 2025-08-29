“Carandiru” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para uma sessão especial do Cine Brasil, dedicada à exibição do aclamado filme “Carandiru” (2003), dirigido por Hector Babenco.

Classificado pela Abraccine como o 95º melhor filme brasileiro de todos os tempos, a obra é baseada na obra literária “Estação Carandiru”, do médico Dráuzio Varella, e oferece um retrato impactante e humanizado da realidade do extinto presídio paulistano, abordando temas de relevância social e histórica.

Sinopse:

Um médico (Luiz Carlos Vasconcelos) se oferece para realizar um trabalho de prevenção a AIDS no maior presídio da América Latina, o Carandiru. Lá ele convive com a realidade dos cárceres, que inclui violência, superlotação das celas e instalações precárias. Porém, apesar de todos os problemas, o médico logo percebe que os prisioneiros não são figuras demoníacas, existindo dentro da prisão solidariedade, organização e uma grande vontade de viver.

Informações:

Filme: “Carandiru”

Data: 29 de agosto (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada gratuita