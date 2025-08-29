Serenata de Poesia de Escolas Privadas homenageia Conceição Lima

A Praça da Independência acolhe, este domingo, dia 31, com início às 18h00, uma serenata de poesia organizada pela Associação de Escolas Privadas de São Tomé e Príncipe, evento que homenageará a poetisa Conceição Lima.

O programa, a que o Téla Non teve acesso, incluirá um histórico da poesia são-tomense, declamações de poemas por estudantes e vozes femininas, leitura livre por elementos do público, e um recital na voz da autora de ‘’A Dolorosa Raiz do Micondó’’. Conceição Lima é considerado o nome mais proeminente da atual literatura são-tomense e é o mais traduzido de sempre, nomeadamente para o alemão, árabe, checo, espanhol, francês, galego, inglês, neerlandês, servo-croata, shona e turco.

A Associação de Escolas Privadas de São Tomé e Príncipe foi fundada em abril de 2025, contando já com a adesão de 15 escolas, do ensino pré-escolar ao universitário, com destaque para o Colégio Adventista, a Escola Internacional e a Universidade Lusíada. É membro da Confederação das Escolas Privadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, tem como presidente Jamila Correia, diretora do Colégio Adventista e, como vice-presidente, Lídis da Mata, diretora da Escola Internacional e cônsul honorária da Áustria em São Tomé e Príncipe. A serenata de poesia deste domingo será a segunda atividade pública da Associação, tendo sido a primeira uma tertúlia sobre a educação em São Tomé e Príncipe, nas instalações da Biblioteca Nacional, em meados de Junho.

‘’Esta decisão de organizar uma serenata de poesia como segunda atividade pública, é um reconhecimento de que a poesia é inspiradora’’, pontuou Jamila Correia.

Contactada pelo Téla Non, Conceição Lima disse sentir-se muito honrada e grata à Associação de Escolas Privadas, por promover ‘’um momento de comunhão e de convívio em torno da poesia, dando voz a talentos emergentes, nomeadamente estudantis, e proporcionando ao público uma ocasião tão especial.’’ Para a escritora, poetisa, cronista e jornalista, a iniciativa da Associação das Escolas Privadas reveste-se de um significado particular ‘’por permitir um encontro de gerações inspiradas pela arte poética, fomento de esperança, de resistência, de resiliência, de comprometimento com o que de humano reside em nós.’’ Disse ainda Conceição Lima que o significado do evento e da homenagem é reforçado por ter lugar no cinquentenário da proclamação da independência nacional, no lugar onde foi hasteada, pela primeira vez, a bandeira de São Tomé e Príncipe.’’

Autora de quatro coletâneas de poesia e de um livro de crónicas que inclui um texto dramático, a poetisa avançou ao Téla Non a publicação, pela sua editora portuguesa, a Editorial Caminho, já em setembro próximo, de um livro baseado no fabulário são-tomense e, para o primeiro semestre de 2026, um novo livro de poesia.

Téla Nón