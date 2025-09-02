Instituto Guimarães Rosa anuncia o programa “Conversas no Centro”

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem o prazer de anunciar o lançamento de um novo episódio do programa “Conversas no Centro”, que recebe os reconhecidos atores brasileiros Miriam Freeland e Roberto Bomtempo. Os atores participaram do Festival “Fim do Mundo”, realizado em São Tomé, de 5 a 12 de julho, no âmbito do projeto Travessia das Letras.

Gravado em 15 de julho na Biblioteca do IGR São Tomé, este episódio mergulha na montagem teatral “Ideias para Adiar o Fim do Mundo”, baseada na obra do ambientalista e filósofo brasileiro Ailton Krenak. Os artistas compartilham sua experiência cênica e exploram como a arte pode oferecer uma visão sensível e reflexiva sobre as crises socioambientais contemporâneas.

A peça, adaptada por Flávia Lins e Silva, Teresa Cristina Tavares e Carolina Dias, foi originalmente concebida para a 2ª edição da Travessia das Letras, realizada em 2022, em Oeiras, Portugal, com interpretação de Miriam Freeland e Roberto Bomtempo.

Com apresentação de Ivanick Lopandza, escritor e entusiasta cultural santomense, o “Conversas no Centro” segue promovendo o diálogo cultural entre Brasil e São Tomé e Príncipe, aproximando histórias, tradições e vozes dos dois países.

Assista ao episódio:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DuyM5A17tU8

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0uWE0YU28HFbWM7y7s3G0u?si=L2iIcF-SToKkleWp4wMpaw