Desfile de moda em alusão ao 19 de setembro no CCP

No âmbito das comemorações do Dia Da Mulher Santomense, o Centro Cultural Português e a estilista Antonieta Almeida, convidam o público para um desfile de moda, a ter lugar no dia 19 de setembro às 16h00, no Auditório do Centro Cultural Português. 

Este desfile contará com a participação das formandas do projeto  “Costurando Esperança: Empoderamento e Inclusão”, promovido pela Associação Cultural Caravana Africana, em parceria com o ateliê Antonieta Almeida, e financiamento da Cooperação Portuguesa,  através do Fundo de Pequenos Projetos. 

