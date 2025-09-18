Desfile de moda em alusão ao 19 de setembro no CCP

No âmbito das comemorações do Dia Da Mulher Santomense, o Centro Cultural Português e a estilista Antonieta Almeida, convidam o público para um desfile de moda, a ter lugar no dia 19 de setembro às 16h00, no Auditório do Centro Cultural Português.

Este desfile contará com a participação das formandas do projeto “Costurando Esperança: Empoderamento e Inclusão”, promovido pela Associação Cultural Caravana Africana, em parceria com o ateliê Antonieta Almeida, e financiamento da Cooperação Portuguesa, através do Fundo de Pequenos Projetos.