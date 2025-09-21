 “Conceição Lima nomeada Embaixadora da Cultura de São Tomé e Príncipe”

A poetisa e jornalista Conceição Deus Lima foi nomeada na sexta-feira, 19 de setembro, Embaixadora da Cultura de São Tomé e Príncipe, numa cerimónia realizada no Palácio dos Congressos, durante as comemorações do Dia das Mulheres Nacionais.

A homenagem, promovida pelo Governo, reconhece a sua vasta contribuição para a literatura e promoção da identidade cultural são-tomense. Autora de várias obras literárias aclamadas internacionalmente, Conceição Lima tem sido uma voz incontornável da poesia africana contemporânea.

Em palavras de agradecimento, a escritora dedicou a distinção a todos os que se empenham na defesa da cultura nacional:

«Esta homenagem não é apenas minha pertence a todos os que se dedicam a literatura e a preservação da nossa identidade cultural», declarou.

Conceição Lima apelou ainda às autoridades e decisores políticos para que reforcem o compromisso com a preservação e valorização das línguas nacionais, destacando igualmente a importância da língua portuguesa, enquanto língua oficial do país.

Conceição Lima é autora de diversas obras literárias distinguidas dentro e fora do país. A sua mais recente conquista foi a vitória na 44ª edição dos Prémios do Livro da Califórnia do Norte, na categoria de poesia traduzida, com a obra “No Gods Live Here (Aqui Não Moram Deuses)”.

Com esta nomeação, o Governo reforça o papel da escritora como referência cultural e símbolo da projeção internacional da literatura são-tomense.

Waley Quaresma