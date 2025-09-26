“Anahy de las Misiones ” hoje no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé tem a satisfação de convidar para sessão do Cine Brasil, dedicada à exibição do premiado filme ” Anahy de las Misiones ” (1997), dirigido por Sérgio Silva.

Curiosidade:

O filme é vencedor de diversos prêmios: melhor Filme, Melhor Atriz (Araci Esteves), Melhor Ator (Marcos Palmeira), Melhor Atriz Coadjuvante (Dira Paes), Roteiro, Cenografia, entre outros, no Festival de Brasília de 1997; e também competiu em vários festivais internacionais.

Sinopse:

1839, interior do Rio Grande do Sul. Anahy (Araci Esteves) é uma mulher forte dos pampas, mãe de quatro filhos, todos de pais diferentes. Carregando uma carroça, ela luta para sobreviver em plena Revolução Farroupilha. Indiferente às paixões políticas, seu objetivo é sobreviver mascateando com caramurus (defensores do Império) e farrapos (revolucionários) o que consegue pilhar dos mortos nos combates.

Informações:

Cine Brasil

Filme: ” Anahy de las Misiones “

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 26 de setembro

Horário: 18h

Venha prestigiar este marco do cinema nacional! Traga os amigos e participe!