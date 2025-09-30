Conceição Lima Lança Alerta Cultural e Propõe Programa Nacional

A Embaixadora da Cultura de São Tomé e Príncipe, Conceição Lima, manifestou profunda preocupação com o estado atual da cultura nacional, alertando para o risco iminente de extinção de diversas manifestações culturais e línguas autóctones, como o forro, o lunguié e o angolar, cuja ameaça representa uma perda animicamente existencial.

Amplamente reconhecida como São Lima, a jornalista, poetisa e docente universitária defende que a consciência sobre a urgência de valorizar e preservar o património cultural deve ser transversal a toda a sociedade santomense.

Sublinha, ainda, a necessidade de rever o papel da cultura como fator imprescindível da afirmação identitária de um povo e como motor de desenvolvimento.

Nesse sentido, propõe a implementação urgente de um programa nacional dedicado à transmissão dos valores culturais às novas gerações, com especial enfoque no sistema de ensino.

Na qualidade de Embaixadora da Cultura, Conceição Lima reafirma a sua total disponibilidade para servir a causa cultural, reconhecendo, contudo, que essa entrega não substitui o papel estruturante do Estado na promoção, preservação e valorização das expressões identitárias do povo santomense.

José Bouças