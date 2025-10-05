Grupo Tempo reactiva-se em Lisboa e com concerto no B.Leza

Tempo: uma viagem pela música do arquipélago de São Tomé e Príncipe
Reativação do grupo musical Tempo
29 de setembro de 2025 – 11 de outubro de 2025
Residência criativa, gravação do material audiovisual e concertos do grupo santomense Tempo em Portugal
O projeto tem como principal objetivo a preservação e a valorização da música de São Tomé e Príncipe,
bem como a sua divulgação fora do país. Pretende-se produzir os materiais audiovisuais de qualidade do
recentemente reativado grupo musical Tempo, cuja atividade marcou a história da música das ilhas. Num
formato restruturado, que resultou numa sonoridade enriquecida e adequada a vários palcos e públicos,
o grupo mantém a sua essência, bem enraizada na tradição das ilhas. No âmbito do projeto, além de
uma residência criativa com músicos convidados e de gravação do material audiovisual, está programado
um ensaio aberto, um concerto, um workshop e uma conferência.
Grupo Tempo
O Grupo Tempo surgiu em 1995, quando três amigos – Guilherme Carvalho, João Carlos “Nezó” e
Oswaldo Santos – encontraram-se em São João dos Angolares, localidade no sul da ilha de São Tomé. Os
três eram exímios tocadores de guitarra e excelentes compositores.
O sucesso do grupo deveu-se à qualidade e à originalidade das suas composições. Todas eram bem
enraizadas nos ritmos locais – tanto mais tradicionais, como populares, da época dos conjuntos – no
entanto os arranjos que propuseram transformaram profundamente esta música, dando-lhe uma nova
sonoridade. O grupo gravou dois discos, um na Suécia, em parceria com percussionista sueco, Per-Arne
Larsson, que durante alguns anos fez parte do grupo, e outro, que não chegou a ser editado, em França.
No final da primeira década dos anos 2000, o grupo suspendeu a sua atividade.
No início de 2024, dois membros do antigo grupo, João Carlos “Nezó” e Guilherme Carvalho, decidiram
reativá-lo, alargando o seu formato para conseguirem chegar a mais diversos palcos e públicos. Foi
acrescentado baixo, bateria, percussão e uma voz feminina. Iniciou-se o trabalho nas novas
composições, bem como a revisão e rearranjos de alguns temas já existentes. O grupo decidiu abreviar o
seu nome e neste novo formato chama-se simplesmente “Tempo”.
Produção: Manga-Manga | WA +351 963612816 | email info@manga-manga.com
Em setembro e outubro 2025, os músicos principais vão estar em Portugal, onde participarão numa
residência criativa, durante a qual, juntamente com músicos convidados, irão preparar material para
uma gravação audiovisual e para um concerto no B.Leza.
O projeto “Tempo: uma viagem pela música do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Reativação do grupo
musical Tempo” é financiado pelo programa Ibermúsicas e conta com o apoio de B.Leza ACR, Câmara
Municipal de Loures, Centro de História da Universidade de Lisboa, Manga-Manga, Paranada Crl,
Plataforma Cafuka – Associação de artistas plásticos naturais de São Tomé e Príncipe, RDP África, RTP
África e Nós por Lá.
Equipa artística e técnica
Tempo
João Carlos “Nezó” – guitarra e voz
Guilherme Carvalho – guitarra e voz
Artistas convidados
Hélder Paquete – guitarra e voz
Renato Chantre – baixo
Dilson Groove – bateria
Mick Trovoada – percussão
Any Moreira – coros
Técnico de som
Pedro Gomes (PARANADA Crl)
Apoio: José Militão Cosme
Fotógrafo
José Chambel
Filmagens
Realização e operador da câmara principal: Nilton Medeiros
Apoio: Manga-Manga
Produção
Magdalena Chambel
Atividades
Residência criativa
Casa da Cultura de Sacavém, 29/09/2025-06/10/2025
Workshop “Som ao vivo”
B.Leza e Casa da Cultura de Sacavém 29/09/2025 -10/10/2025
Workshop para crianças “Ouvir, imaginar e expressar: São Tomé e Príncipe pintado e cantado”
Casa da Cultura de Sacavém, 04/10/2025, 10h
Ensaio aberto
Casa da Cultura de Sacavém, 06/08/2025, 18h
Entrada livre
Registo do material audiovisual: gravação de um “concerto”
B.Leza, 7-8/10/2025
Concerto no B.Leza
B.Leza, 10/10/2025, 22h30
Conferência “Entrelaçamentos e reflexos: música e história em São Tomé e Príncipe”
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Anfiteatro III, 14/10/2025 | 18h
Apoio ao projeto
B.Leza ACR
Câmara Municipal de Loures
Centro de História da Universidade de Lisboa
Manga-Manga
Paranada Crl
Plataforma Cafuka – Associação de artistas plásticos naturais de São Tomé e Príncipe
RDP África
RTP África
Nós por Lá