Grupo Tempo reactiva-se em Lisboa e com concerto no B.Leza

Tempo: uma viagem pela música do arquipélago de São Tomé e Príncipe

Reativação do grupo musical Tempo

29 de setembro de 2025 – 11 de outubro de 2025

Residência criativa, gravação do material audiovisual e concertos do grupo santomense Tempo em Portugal

O projeto tem como principal objetivo a preservação e a valorização da música de São Tomé e Príncipe,

bem como a sua divulgação fora do país. Pretende-se produzir os materiais audiovisuais de qualidade do

recentemente reativado grupo musical Tempo, cuja atividade marcou a história da música das ilhas. Num

formato restruturado, que resultou numa sonoridade enriquecida e adequada a vários palcos e públicos,

o grupo mantém a sua essência, bem enraizada na tradição das ilhas. No âmbito do projeto, além de

uma residência criativa com músicos convidados e de gravação do material audiovisual, está programado

um ensaio aberto, um concerto, um workshop e uma conferência.

Grupo Tempo

O Grupo Tempo surgiu em 1995, quando três amigos – Guilherme Carvalho, João Carlos “Nezó” e

Oswaldo Santos – encontraram-se em São João dos Angolares, localidade no sul da ilha de São Tomé. Os

três eram exímios tocadores de guitarra e excelentes compositores.

O sucesso do grupo deveu-se à qualidade e à originalidade das suas composições. Todas eram bem

enraizadas nos ritmos locais – tanto mais tradicionais, como populares, da época dos conjuntos – no

entanto os arranjos que propuseram transformaram profundamente esta música, dando-lhe uma nova

sonoridade. O grupo gravou dois discos, um na Suécia, em parceria com percussionista sueco, Per-Arne

Larsson, que durante alguns anos fez parte do grupo, e outro, que não chegou a ser editado, em França.

No final da primeira década dos anos 2000, o grupo suspendeu a sua atividade.

No início de 2024, dois membros do antigo grupo, João Carlos “Nezó” e Guilherme Carvalho, decidiram

reativá-lo, alargando o seu formato para conseguirem chegar a mais diversos palcos e públicos. Foi

acrescentado baixo, bateria, percussão e uma voz feminina. Iniciou-se o trabalho nas novas

composições, bem como a revisão e rearranjos de alguns temas já existentes. O grupo decidiu abreviar o

seu nome e neste novo formato chama-se simplesmente “Tempo”.

Produção: Manga-Manga | WA +351 963612816 | email info@manga-manga.com

Em setembro e outubro 2025, os músicos principais vão estar em Portugal, onde participarão numa

residência criativa, durante a qual, juntamente com músicos convidados, irão preparar material para

uma gravação audiovisual e para um concerto no B.Leza.

O projeto “Tempo: uma viagem pela música do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Reativação do grupo

musical Tempo” é financiado pelo programa Ibermúsicas e conta com o apoio de B.Leza ACR, Câmara

Municipal de Loures, Centro de História da Universidade de Lisboa, Manga-Manga, Paranada Crl,

Plataforma Cafuka – Associação de artistas plásticos naturais de São Tomé e Príncipe, RDP África, RTP

África e Nós por Lá.

Equipa artística e técnica

Tempo

João Carlos “Nezó” – guitarra e voz

Guilherme Carvalho – guitarra e voz

Artistas convidados

Hélder Paquete – guitarra e voz

Renato Chantre – baixo

Dilson Groove – bateria

Mick Trovoada – percussão

Any Moreira – coros

Técnico de som

Pedro Gomes (PARANADA Crl)

Apoio: José Militão Cosme

Fotógrafo

José Chambel

Filmagens

Realização e operador da câmara principal: Nilton Medeiros

Apoio: Manga-Manga

Produção

Magdalena Chambel

Atividades

Residência criativa

Casa da Cultura de Sacavém, 29/09/2025-06/10/2025

Workshop “Som ao vivo”

B.Leza e Casa da Cultura de Sacavém 29/09/2025 -10/10/2025

Workshop para crianças “Ouvir, imaginar e expressar: São Tomé e Príncipe pintado e cantado”

Casa da Cultura de Sacavém, 04/10/2025, 10h

Ensaio aberto

Casa da Cultura de Sacavém, 06/08/2025, 18h

Entrada livre

Registo do material audiovisual: gravação de um “concerto”

B.Leza, 7-8/10/2025

Concerto no B.Leza

B.Leza, 10/10/2025, 22h30

Conferência “Entrelaçamentos e reflexos: música e história em São Tomé e Príncipe”

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Anfiteatro III, 14/10/2025 | 18h

Apoio ao projeto

B.Leza ACR

Câmara Municipal de Loures

Centro de História da Universidade de Lisboa

Manga-Manga

Paranada Crl

Plataforma Cafuka – Associação de artistas plásticos naturais de São Tomé e Príncipe

RDP África

RTP África

Nós por Lá