Direto do Brasil | Escolas de samba se preparam para o Carnaval 2026

Enredos e sambas estão definidos, e os ensaios nas quadras começam a agitar comunidades em vários cantos do país–

Por Wagner de Alcântara Aragão, especial para Téla Nón | 07.10.2025–

Os desfiles das escolas de samba estão entre as principais manifestações culturais do Brasil. O maior e mais tradicional é o do Rio de Janeiro, mas outros, em todas as regiões do país, também mobilizam artistas e comunidades. A partir de outubro, os preparativos para o Carnaval, que em 2026 será em 17 de fevereiro, intensificam-se.

Até esta altura, as escolas já definiram seus enredos – isto é, qual será o tema de sua apresentação no próximo Carnaval. Também escolheram, ou estão finalizando a escolha, do samba-enredo – a música, em ritmo de samba, que será tocada durante todo o desfile. Com essas definições, as escolas dão a largada aos seus ensaios, em suas quadras ou mesmo na rua, em suas comunidades.

Este articulista costuma ver de perto três desfiles: o de Santos, cidade do litoral do Estado de São Paulo; o da cidade de São Paulo, capital do Estado homônimo; e o da cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado homônimo. São os três mais grandiosos e tradicionais. Mas também acompanha notícias sobre outros, como Macapá e Belém (na Amazônia) e Uruguaiana (fronteira com Argentina).

Em Santos, há uma expectativa especial para duas escolas que, embora não figurem entre as maiores, prometem vir com enredos bem interessantes.

Uma delas é a Vila Mathias, que vai falar sobre Pai Felipe. Ele foi líder de um quilombo (comunidade de africanos que resistiam à escravidão) no século XIX, ao pé de um morro de Santos. Sua história é pouco conhecida, apesar da importância dele e de seu quilombo na luta pela liberdade do povo negro.

A outra é a Real Mocidade Santista. A agremiação terá como enredo os 480 anos de fundação da cidade de Santos, a serem celebrados em 2026. No entanto, a partir de uma perspectiva diferente: baseada no estilo artístico de Plínio Marcos (1935-1999), ator, escritor, que priorizou retratar a vida dos segmentos marginalizados da sociedade.

Das escolas de samba da cidade de São Paulo, entre tantos destaques está a Mocidade Alegre. Para o Carnaval 2026, a agremiação terá um enredo em homenagem a atriz negra Lea Garcia (1933-2023). No teatro, no cinema e na televisão, Lea Garcia rompeu preconceitos e discriminações e colocou a mulher negra em posição de protagonismo nas artes, no Brasil.

No Rio de Janeiro, guarda-se curiosidade em torno do desfile da Acadêmicos de Niterói. A escola terá enredo sobre a biografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é comum as escolas realizarem apresentações homenageando figuras políticas quando elas ainda estão em atividade, no exercício de seus mandatos. Mas, diante da dimensão da figura de Lula, a agremiação optou por ousar.

Estes são apenas alguns dentre muito, muitíssimos outros enredos fortes que as escolas de samba estão preparando para apresentar no Carnaval do ano que vem, em todo o Brasil. Há muito mais homenagens, fatos históricos, lugares, lendas, episódios a serem retratados pelas agremiações de norte a sul do páis.

O Carnaval 2026 será, já sabemos, de saudade: é que uma grande voz das agremiações, Gilsinho, morreu em 30 de setembro último, aos 55 anos. Gilsinho atualmente era intérprete de samba (cantor de samba-enredo) de duas escolas: Portela (Rio de Janeiro) e Tom Maior (São Paulo). Mas já emprestou seu talento também à União Imperial (Santos), ao Vai-Vai (São Paulo) e à Vila Isabel (Rio de Janeiro). Muitas homenagens deverão ser prestadas, em sambódromos em todo o país, a esse grande talento da cultura brasileira.–

*Wagner de Alcântara Aragão é jornalista e professor, brasileiro, atuando nos estados de São Paulo e do Paraná. É doutor em Comunicação. Entre outros projetos, mantém a Rede Macuco, veículo de mídia alternativa (www.redemacuco.com.br). Contato: redemacuco@protonmail.com.

Legenda: apresentação da Portela, nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro de 2025. Foto: Marco Terranova/ divulgação Riotur

