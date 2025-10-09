“O Quatrilho” no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida para mais uma sessão do Cine Brasil, com a exibição do premiado filme “O Quatrilho” (1995), dirigido por Fábio Barreto e baseado no romance homônimo de José Clemente Pozenato.

Destaque especial:

Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1996, “O Quatrilho” é uma das mais aclamadas produções do cinema brasileiro dos anos 1990. O filme retrata a trajetória de imigrantes italianos no sul do Brasil, explorando temas como amor, tradição, ruptura e liberdade, em um delicado equilíbrio entre o dever e o desejo.

Sinopse:

Rio Grande do Sul, 1910. Em uma comunidade rural composta por imigrantes italianos, dois casais muito amigos se unem para poder sobreviver e decidem morar na mesma casa. Mas o tempo faz com que a esposa (Patricia Pillar) de um (Alexandre Paternost) se interesse pelo marido (Bruno Campos) da outra (Glória Pires), sendo correspondida. Após algum tempo, os dois amantes decidem fugir e recomeçar outra vida, deixando para trás seus parceiros, que viverão uma experiência dramática e constrangedora, mas nem por isto desprovida de romance.

Curiosidade:

“O Quatrilho” marcou a retomada internacional do cinema brasileiro, sendo o primeiro filme do país indicado ao Oscar desde “O Pagador de Promessas” (1963). O elenco traz atuações memoráveis de Patrícia Pillar, Glória Pires, Alexandre Paternost e Bruno Campos.

Informações:

Cine Brasil

Filme: O Quatrilho

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 10 de outubro

Horário: 18h

Venha assistir a este clássico do cinema nacional e reviver uma das histórias mais marcantes da filmografia brasileira!