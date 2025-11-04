O Centro Cultural Português convida o público a participar na VIII Edição do Festival de Literatura de São Tomé, que reunirá artistas da lusofonia em torno da literatura, poesia, música, fotografia e cinema, num amplo programa de partilha e celebração das artes.

O Festival tem início amanhã, dia 5 de novembro, com uma conversa com o artista visual e fotógrafo angolano Flávio Cardoso, sob o tema “Linguagens visuais, narrativas fotográficas”.

Ao longo do evento, que decorre até 14 de novembro, o público poderá assistir a uma tarde de poesia e literatura, à estreia da série documental angolana “O Processo”, com a presença do realizador Hélder Filipe, a um concerto do grupo português Recante, e à exibição da edição de 2025 do New York Portuguese Short Film Festival.

A VIII Edição do Festival de Literatura de São Tomé é uma iniciativa do Centro Cultural Português, em parceria com o Arte Institute, o Espaço CACAU, a União Nacional de Escritores e Artistas de São Tomé e a Embaixada de Angola em São Tomé, contando com o apoio do Grupo Pestana e do BISTP.