Cultura

“Sommos Amazônia: A Música Paraense” no cine Brasil esta sexta feira

Posted on

Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida para a Mostra de Cinema “Sommos Amazônia: A Música Paraense”, que será realizada todas as sextas-feiras de novembro, às 18h, no âmbito do Cine Brasil.

A mostra apresenta produções que exploram a diversidade musical do Pará e revelam a riqueza cultural amazônica, em diálogo com os sons, ritmos e identidades que compõem esse vibrante estado brasileiro. As sessões reúnem documentários que destacam artistas, tradições e expressões musicais que fazem da Amazônia um território de criação e resistência.

Esta programação especial é alusiva à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, e conta com a parceria da plataforma Sommos Amazônia, dedicada à difusão de conteúdos culturais amazônicos.

📅 Sextas-feiras de novembro

📍 Instituto Guimarães Rosa São Tomé

⏰18h

🎞️ Entrada gratuita

Related Items:

Recommended for you

FAÇA O SEU COMENTARIO

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

To Top