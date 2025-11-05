“Sommos Amazônia: A Música Paraense” no cine Brasil esta sexta feira

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida para a Mostra de Cinema “Sommos Amazônia: A Música Paraense”, que será realizada todas as sextas-feiras de novembro, às 18h, no âmbito do Cine Brasil.

A mostra apresenta produções que exploram a diversidade musical do Pará e revelam a riqueza cultural amazônica, em diálogo com os sons, ritmos e identidades que compõem esse vibrante estado brasileiro. As sessões reúnem documentários que destacam artistas, tradições e expressões musicais que fazem da Amazônia um território de criação e resistência.

Esta programação especial é alusiva à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, e conta com a parceria da plataforma Sommos Amazônia, dedicada à difusão de conteúdos culturais amazônicos.

Sextas-feiras de novembro

Instituto Guimarães Rosa São Tomé

18h

Entrada gratuita