Direto do Brasil | Novembro é o Mês da Consciência Negra, em todo o país

Foto: Rovena Rosa/ Agência BrasilSOCIEDADERoda de Capoeira na Serra da Barriga, onde existiu, no século XVII, o Quilombo dos Palmares.

Será, inclusive, feriado nacional em 20 de novembro. Há programação em milhares de cidades brasileiras, em todas as regiões

Por Wagner de Alcântara Aragão, especial para Téla Nón | 10.11.2025

Novembro é o Mês da Consciência Negra no Brasil.

Em milhares de cidades, em todas as regiões do país, há uma série de atividades confirmadas para celebrar a Consciência Negra. São eventos promovidos tanto pelo poder público, em todas as suas esferas (municipal, estadual e federal), como por movimentos sociais.

São atrações artísticas, esportivas, palestras, rodas de conversa, lançamentos de obras, homenagens, dentre outras ações, com o objetivo de resgatar e valorizar as raízes africanas da nacionalidade brasileira.

Para se ter uma ideia das iniciativas, citemos o Santos Arte Preta.

Trata-se de um festival de cultura e economia solidária e criativa promovido em Santos, litoral do Estado de São Paulo. Nessa cidade está o maior porto da América Latina e do hemisfério sul do planeta. Também, o clube de futebol, Santos, que revelou e consagrou Pelé para o mundo.

O Santos Arte Preta será realizado entre 14 e 17 de novembro, “com atividades que valorizam a identidade negra e suas múltiplas expressões”, conforme destaca a organização do evento.

Shows musicais, artesanato, gastronomia, filmes e outras atrações estão na programação, que é aberta ao público em geral, gratuita, sem cobrança de ingresso. Entre os nomes confirmados estão o do cantor e ator Tony Tornado, que completou em maio último 95 anos de idade. Tony Tornado encantou o Brasil nos anos 1970, quando despontou em festivais de música.

O ápice do Mês da Consciência Negra é o feriado nacional de 20 de novembro. A data refere-se ao dia em que o líder quilombola Zumbi dos Palmares foi assassinado, em 1693.

Ele e Dandara dos Palmares lideraram o mais emblemático quilombo – núcleos de resistência contra a escravização da população negra e de luta por liberdade – da história do Brasil. O Quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga, em Alagoas, Nordeste do Brasil.

Aliás, é na Serra da Barriga onde, em 20 de novembro, ocorre a principal festividade no país no Mês da Consciência Negra.

Atrações artísticas, rituais de capoeira e religiosos, atos sociais e políticos são programados para o local, que abriga um parque histórico-ambiental – o Parque Memorial Quilombo dos Palmares.

Outro evento importante é a Marcha das Mulheres Negras, marcada em 2025 para o dia 25 de novembro, em Brasília, capital do Brasil. Mobilização de coletivos e movimentos sociais, a Marcha deve reunir mais de 1 milhão de mulheres brasileiras e da América Latina.

ORIGEM DA DATA

A origem do Dia (20 de novembro) e do Mês da Consciência Negra no Brasil remonta aos anos 1970. Naquela data, pesquisas identificaram o 20 de novembro como data da morte de Zumbi dos Palmares.

A descoberta motivou o Movimento Negro Unificado a escolher o 20 de novembro como referência para a luta. Com a redemocratização do país a partir de 1985 (desde 1964 estava instituída uma ditadura militar), a data passou a ser gradativamente mais repercutida e celebrada.

Mas foi principalmente a partir de 2003, com a instituição da lei federal 10.639/2003 (ela obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileiras nas escolas), que o conhecimento e as referências ao Quilombo dos Palmares e a Zumbi e Dandara se difundiram. Atos, celebrações e festividades foram se ampliando; o 20 de novembro passou a ser feriado local em muitas regiões, até que, desde 2024, estabeleceu-se como feriado nacional.

Uma boa fonte para saber mais detalhes dessa história e acompanhar informações sobre o Mês da Consciência Negra é a Fundação Palmares – órgão público ligado ao Ministério da Cultura, criado em 1988. O site da instituição é o https://www.gov.br/palmares.

*Wagner de Alcântara Aragão é jornalista e professor, brasileiro, atuando nos estados de São Paulo e do Paraná. É doutor em Comunicação. Entre outros projetos, mantém a Rede Macuco, veículo de mídia alternativa (www.redemacuco.com.br). Contato: redemacuco@protonmail.com.