Direto do Brasil | Luzes de Natal e samba de Carnaval nas ruas

Por Wagner de Alcântara Aragão, especial para Téla Nón | 08.12.2025

–O mês de dezembro marca o início, no Brasil, da temporada de verão. Aos poucos, colégios e universidades encerram o ano letivo. Repartições públicas e boa parte do setor privado entram em recesso ou férias coletivas, na semana compreendida entre o Natal e o Réveillon.

Aliás, em dezembro, cidades grandes ou pequenas, em todas as regiões do país, recebem iluminação e programação de celebração do Natal. É tempo também de aquecimento para o Carnaval, que ocorre em fevereiro, mas exige das escolas de samba preparativos desde já.

Dezembro, no Brasil, tem essa mistura em muitas localidades: luzes de Natal e samba de Carnaval nas ruas.

Nas duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, as escolas de samba promovem ensaios em suas comunidades. São apresentações tanto em suas quadras, como abertas, na rua.

É assim também em Santos e em Vitória, para citar outros dois polos de desfiles de escolas de samba. O batuque da bateria e o canto dos sambas-enredos ecoam nos bairros.

Ao mesmo tempo, coros, cantatas, feirinhas de artesanato e presentes, projeções luminosas em prédios históricos, espetáculos de dança e de teatro, entre outras atrações compõem a celebração natalina. São atividades que estimulam passeios, viagens, turismo, e contato com expressões artísticas diversas.

A programação envolve cidades em todas as regiões. No Sul, podemos citar Curitiba e Gramado, que atraem turistas nesta época especificamente por conta das festividades de Natal. No Sudeste, a cidade litorânea de Santos, ou a interiorana de Juiz de Fora, estão entre aquelas em destaque.

Legenda: Cantata de Natal no Palácio Avenida, em Curitiba, realizada há mais de 30 anos, um dos mais tradicionais do Brasil. Foto: divulgação Bradesco

No Nordeste, as luzes de Natal estão nas capitais, como Recife e Fortaleza, e no sertão, como em Campina Grande. Em Belém, o Parque da Cidade, recém inaugurado e que abrigou a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), agora é palco para o Natal Encantado, com shows e gastronomia.

No Centro-Oeste, Goiânia é uma das mais decoradas. Até neve artificial está prevista. A cidade é caracterizada por seus parques e praças, que agora em dezembro são tomados por uma iluminação especial que encanta moradores e visitantes.

Na capital nacional, Brasília, as noites também ganham brilho especial nesta época. Se bem que o mês de dezembro, pelo menos até a véspera de Natal, seja de muito trabalho e agitação na política. Governo e Congresso Nacional correm contra o relógio para finalizar projetos, aprovações e sanções que precisam de ser concluídos antes do encerramento do ano.–

*Wagner de Alcântara Aragão é jornalista e professor, brasileiro, atuando nos estados de São Paulo e do Paraná. É doutor em Comunicação. Entre outros projetos, mantém a Rede Macuco, veículo de mídia alternativa (www.redemacuco.com.br). Contato: redemacuco@protonmail.com.

–