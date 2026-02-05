“O Agente Secreto” no Cine Brasil esta sexta-feira

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé retoma as sessões do Cine Brasil com uma edição especial dedicada ao talento de Wagner Moura, vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama por sua atuação em “O Agente Secreto”.

Nesta sexta-feira será exibido o filme “Saneamento Básico – o Filme”, dirigido por Jorge Furtado, que inaugura o nosso Especial Wagner Moura.

Sinopse:

Os moradores de Linha Cristal, uma pequena vila de descendentes de colonos italianos localizada na serra gaúcha, reúnem-se para tomar providências a respeito da construção de uma fossa para o tratamento do esgoto. Eles elegem uma comissão, que é responsável por fazer o pedido junto à subprefeitura. A secretária da prefeitura reconhece a necessidade da obra, mas informa que não terá verba para realizá-la até o final do ano. Entretanto, a prefeitura dispõe de quase R$ 10 mil para a produção de um vídeo. Este dinheiro foi dado pelo governo federal e, se não for usado, será devolvido em breve. Surge então a ideia de usar a quantia para realizar a obra e rodar um vídeo sobre a própria obra, que teria o apoio da prefeitura. Porém a retirada da quantia depende da apresentação de um roteiro e de um projeto do vídeo, além de haver a exigência que ele seja de ficção. Desta forma os moradores se reúnem para elaborar um filme, que seria estrelado por um mostro que vive nas obras de construção de uma fossa.

Cine Brasil

Filme: “Saneamento Básico – O Filme”

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 6 de fevereiro

Horário: 18h

Convide os amigos, venha se divertir e prestigiar o cinema brasileiro!