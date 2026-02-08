São Tomé e Príncipe: memória da escravatura e do trabalho forçado em debate internacional

Não se trata de reabrir feridas, mas de assumir a responsabilidade de compreender o passado e transformá-lo em conhecimento partilhado. Esse é o propósito do primeiro colóquio internacional dedicado à história contemporânea de São Tomé e Príncipe.

“A memória, quando silenciada, perpetua injustiças; quando estudada, debatida e partilhada, torna-se um poderoso instrumento de justiça histórica, de reconciliação e de desenvolvimento sustentável”, sublinhou Isabel de Abreu, ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior.

Sob o lema “Os sentidos da abolição: história da escravatura e do trabalho forçado em São Tomé e Príncipe”, o encontro reúne investigadores de diversas academias internacionais num espaço de reflexão e diálogo histórico.

“Com a abolição da escravatura, o trabalho forçado não terminou em São Tomé e Príncipe. Depois disso, milhares de serviçais contratados foram recrutados e importados, primeiro em Angola e, mais tarde, já no início do século XX, também em Moçambique e Cabo Verde”, recordou Gerhard Seibert, investigador do ISCTE, Portugal.

A iniciativa, apoiada pelo Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, assinala um momento inédito no estudo estruturado da história recente do arquipélago.

“Este colóquio permite-nos conhecer melhor e recordar aquilo que foi um dos regimes mais iníquos criados pela humanidade. Ao lembrá-lo, tornamo-nos capazes de reconhecer que há caminhos que não devem jamais ser trilhados”, destacou José Pedro Paiva, coordenador do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra.

Durante séculos, São Tomé e Príncipe ocupou um lugar central nos sistemas de exploração colonial. Milhares de homens e mulheres, arrancados violentamente das suas terras de origem, aqui sofreram, trabalharam, resistiram e deixaram marcas indeléveis na construção da sociedade santomense. Um legado profundo que este colóquio procura analisar, contextualizar e integrar na construção de uma memória coletiva consciente e crítica.

José Bouças