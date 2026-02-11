DESCUBRA« Nós (Nous) » Janik Santos/ Edilson Chong

A Aliança Francesa de São Tomé e Príncipe, tem o prazer de convidá-lo para uma exposição coletiva: « Nós (Nous) », dos artistas Janik SANTOS e Edilson CHONG.

quinta-feira dia12 de fevereiro, às 18h, na sala de exposição da Aliança Francesa.

« Nós (Nous) » explora a identidade plural de São Tomé e Príncipe através das pinturas de Janik Santos e Edilson Chong. Rostos, gestos do quotidiano e paisagens onde o mar, a terra e os corpos se encontram, evocam memória, resistência e esperança. Entre heranças africanas, influências europeias e realidades contemporâneas, os artistas celebram o estar-juntos, a solidariedade e os laços vivos entre o passado e o presente.

Deixe-se levar por « Nós (Nous) », uma exposição que convida a olhar São Tomé e Príncipe através dos rostos, das memórias e dos laços que nos unem — um encontro sensível com a força do coletivo santomense.