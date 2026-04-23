Dando continuidade à programação especial de abril, mês dedicado ao livro, o Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida o público para mais uma sessão do Cine Brasil, com uma obra marcante da dramaturgia brasileira adaptada para o cinema.

Nesta sexta-feira, será exibido o filme “O Bem Amado”, dirigido por Guel Arraes e inspirado na peça teatral homônima de Dias Gomes, um dos grandes nomes da literatura e do teatro brasileiros. A obra, consagrada também por suas adaptações para a televisão, apresenta uma narrativa que combina humor, crítica social e elementos políticos, retratando de forma irônica a realidade de uma pequena cidade do interior.

Sinopse

Após o assassinato do prefeito de Sucupira por Zeca Diabo (José Wilker), uma disputa política entre Odorico Paraguaçu (Marco Nanini) e Vladimir (Tonico Pereira) pelo cargo vago tem início. Odorico vence a eleição e toma posse como prefeito, recebendo sempre o apoio das irmãs Doroteia (Zezé Polessa), Dulcineia (Andréa Beltrão) e Judiceia (Drica Moraes). Uma de suas promessas é construir o primeiro cemitério da cidade, para evitar a emigração dos habitantes após morrerem. Só que, após a obra ser concluída, há um problema: ninguém em Sucupira morre, o que impede que o cemitério enfim seja inaugurado. Sofrendo pressão devido a acusações de superfaturamento, Odorico precisa encontrar um meio para que o grande feito de seu mandato não se torne uma grande piada.

Cine Brasil

Filme: “O Bem Amado”

Local: IGR São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 24 de abril

Horário: 18h

Venha celebrar a literatura brasileira e suas interpretações no cinema no Cine Brasil.