Encerrando a programação de junho da mostra “Retratos do Brasil interior”, o Cine Brasil apresenta um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, uma obra que percorre estradas, rios e cidades do país para retratar um Brasil em transformação.

Na próxima sessão, será exibido o filme “Bye Bye Brasil”, dirigido por Carlos Diegues, um dos mais importantes cineastas brasileiros. Com sensibilidade, humor e olhar crítico, o longa acompanha artistas itinerantes que atravessam o interior do país em busca de público e sobrevivência, revelando contrastes culturais e sociais de um Brasil em constante mudança.

Curiosidade:

Lançado em 1979, “Bye Bye Brasil” representou o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional e foi exibido em competição no Festival de Cannes de 1980. A obra é considerada um dos marcos do cinema nacional e figura entre os filmes brasileiros mais importantes de todos os tempos.

Sinopse

A Caravana Rolidei, formada por Lorde Cigano, Salomé e Andorinha, percorre pequenas localidades do interior do Brasil apresentando espetáculos para populações que ainda vivem distantes dos grandes centros urbanos. Pelo caminho, juntam-se ao grupo o sanfoneiro Ciço e sua esposa, Dasdô. Em uma viagem que atravessa o Nordeste e a Amazônia, os personagens testemunham as profundas transformações que chegam ao país, enquanto buscam seu lugar em um mundo cada vez mais marcado pela modernização e pela expansão da televisão.

Cine Brasil

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada: Gratuita

Data: 26 de junho

Horário: 18h

Duração: 1h40

Venha prestigiar o encerramento da mostra “Retratos do Brasil interior” e assistir a um dos grandes clássicos do cinema brasileiro.