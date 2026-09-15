PGR e Polícia Judiciária realizam buscas nas Finanças do Governo Regional do Príncipe

Operação decorreu esta segunda-feira e terá resultado na apreensão de documentos e equipamentos informáticos que poderão servir de elementos de prova numa investigação. Governo Regional promete esclarecimentos.

A Procuradoria da República, em articulação com a Polícia Judiciária, realizou esta segunda-feira uma operação de busca e apreensão nas instalações da Direção das Finanças do Governo Regional da Região Autónoma do Príncipe.

A operação, realizada durante a tarde, surge na sequência de denúncias sobre alegadas irregularidades relacionadas com a gestão das finanças do Governo Regional. A natureza concreta das suspeitas e o eventual enquadramento criminal dos factos ainda não foram oficialmente esclarecidos pelas autoridades judiciais.

De acordo com informações confirmadas pela Rádio Nacional, durante a operação terão sido apreendidos documentos e equipamentos informáticos, que poderão constituir elementos de prova para o desenvolvimento da investigação.

A intervenção da Procuradoria da República e da Polícia Judiciária coloca agora sob investigação procedimentos e documentação relacionados com a gestão financeira regional, embora, até ao momento, não tenha sido divulgada oficialmente a existência de arguidos ou a confirmação de qualquer crime.

O secretário Regional das Finanças confirmou que o Governo Regional está a inteirar-se da situação e anunciou a divulgação de um comunicado nas próximas horas.

A reação oficial do Governo Regional poderá esclarecer as circunstâncias que estiveram na origem da operação, bem como a documentação e os equipamentos eventualmente apreendidos pelas autoridades.

Até ao momento, a Procuradoria da República e a Polícia Judiciária não divulgaram publicamente detalhes sobre o âmbito da investigação, os factos concretos sob análise ou eventuais suspeitos.

O caso permanece, assim, sob investigação, enquanto se aguardam esclarecimentos oficiais das autoridades judiciais e do Governo Regional do Príncipe.

Waley Quaresma