Contagem decrescente para a FDSTP

A 10 dias da inauguração da primeira edição da Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe, FDSTP, revelamos alguns dos atractivos que prometem, fazer as delícias dos visitantes do certame que decorre nos dias 16 e 17 deste mês, na Praça da Independência, na capital santomense.

No início desta semana, a Comissão Organizadora visitou o recinto onde vai decorrer o evento, onde fizeram a marcação do espaço e desenhando os locais de exposição e da actuação das demais federações e associações desportivas.

Ainda na contagem decrescente, a Comissão reuniu esta quarta-feira na sua sede, com os jovens voluntários, que irão doar o seu tempo e disponibilidade nos dias 16 e 17, para a realização da maior festa desportiva já produzida no arquipélago.

Quanto aos preparativos, tudo está a decorrer a bom ritmo, afirmou a responsável pela logística, acrescentando que tudo está sendo trabalhado, para que nada falhe na materialização do certame.

Já no ponto de interesse para o público, estará a espera do mesmo uma programação recheada de muitas actividades, desde a exposição das federações, a realização da final do campeonato dos jogos tradicionais, passando pela corrida, palestra, venda de materiais desportivos, aula experimentativa, demonstração, feira de saúde, dança, música, concurso e muito mais.

Para além da parte desportiva, o evento terá um carácter social, onde cada visitante, munido do espírito de entre ajuda, deverá fazer-se acompanhar de um kg de alimento não perecível, que no final será doado para algumas instituições que cuidam dos necessitados.

Henrie Martins