Brasil diz sim I Feira do Desporto de STP

A Embaixada da República Federativa do Brasil em São Tomé e Príncipe também disse sim a I Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe (FDSTP) a ter lugar nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2017, na Praça da Independência, soube-se por uma nota enviada à nossa redacção, pela Comissão Organizadora.

Em comunicado enviado à nossa redacção, a Comissão Organizadora da I Feira do Desporto de São Tomé e Príncipe, FDSTP, tornou público mais um parceiro na organização do maior evento desportivo de 2017.

Embaixada do Brasil é a instituição que se segue na lista dos que acreditam e reconhecem os valores do desporto para a mudança de comportamento e de hábitos de uma sociedade.

Igual aos outros, este gesto também deixou radiantes os elementos da supracitada organização, que aproveitaram para agradecer o organismo por mais este apoio, lê-se no comunicado.

De sublinhar que o evento é uma organização conjunta entre o Ministério da Juventude e do Desporto, Ministério da Educação, através do Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, Chuto.stp e as Federações e Associações desportivas.

Gil Vaz