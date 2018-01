STP passa a contar com sete árbitros FIFA

Auladio Paris ascende a categoria do árbitro FIFA, soube-se esta semana, numa lista de 35 juízes, tornada pública pelo organismo internacional.

Aos 32 anos, o jovem árbitro santomense chega ao topo da sua carreira, vendo a sua candidatura ao árbitro FIFA aprovadapelo organismo que gere o futebol mundial, concretizando o sonho da tenra idade.

” Estou muito feliz por esta ascensão, porque sempre foi o meu sonho representar o país ao nível internacional, e a oportunidade chegou agora. Foi muita luta, mas também se não fosse o apoio dos meus colegas, seria difícil chegar a este patamar ”, salientou o Auladio.

Paris que vem dando sangue na arbitragem santomense desde 2012, na esqueceu dos seus colegas que também almejam a mesma distinção, neste momento do reconhecimento.

“Não desistam. Vocês são capazes, apenas continuam a dar o vosso melhor”.

Para além do juiz de 32, anos, também ascendeu a categoria FIFA, mas na classe do assistente, o outro santomense, Abelmiro Reis, que troca de lugar com Umbelina Santos.

Assim sendo, o país passa a contar com 7 árbitros internacionais, sendo três centrais e quatro assistentes, mas órfão da presença feminina.

Henrie Martins