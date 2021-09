Árbitro santomense na liga milionária africana

A Confederação Africana de Futebol, CAF, escolheu para apitar o jogo da Pré-eliminatória da Liga dos Campeões Africanos, entre Bouenguid Sport e Maniemo Union, o juiz santomemse, Santilan dos Santos, que será coadjuvado por Nilton Monte Verde e Jaylson Ramos, e no quarto árbitro, Auladyo Paris.

Mesmo sem provas há quase dois anos, devido as restrições impostas pela Covid-19, a arbitragem santomemse continua merecendo a confiança do Comitê de Arbitragem da CAF, a ver selecionando o seu quarteto para orientar o jogo da Pré-eliminatória da Liga Milionária Africana, a ter lugar este sábado, às 15h00, no solo gabonês.

Na partida ao palco das emoções os mesmos mostraram bastante confiantes no bom desempenho da equipa.

Martins dos Santos