Andebol fora da CPLP-2018

Já estão definidas as modalidades que farão parte do repertório do maior evento desportivo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, XIs Jogos Juvenis da CPLP, que terão como sede pela primeira vez, a capital santomense, na última semana de Julho (21 a 28).

No total foram listadas cinco modalidades, basquetebol de rua, voleibol de praia, futebol, taekwondo, atletismo e atletismo PPD, que serão disputadas até ao limite pelos jovens dos países integrantes da comunidade.

Com esta selecção, em função das infra-estruturas, o andebol acaba por ser a grande ausente, situação que deixou desapontados os responsáveis e os atletas da modalidade no arquipélago, que vem tendo uma presença bem activa nestes jogos, com a sua última participação nos últimos jogos realizados nas terras cabo-verdianas.

Hnerie Martins