“Chalino” empenhado na criação do núcleo da ética do desporto

No quadro da criação do núcleo de coordenação nacional da ética do desporto nos países da CPLP [países de África, com excepão de Guiné Equatorial] encontra-se na capital santomense uma comissão de Ética da comunidade falante da língua portuguesa que está a promover uma acção de formação na matéria da ética no desporto.

Nesta ordem, a comissão que ficará instalada no país até o extremo desta semana, foi recebida na semana corrente pelo Ministro da Juventude e do Desporto, Marcelino Sanches “Chalino”, onde foi apresentado ao mesmo o projecto de plano de ética do desporto da CPLP, que passa nesta primeira fase, por uma acção de capacitação dos coordenadores nacionais dos países da comunidade, situados no continente africano.

O encontro de meia hora visou também recolher a sensibilidade de São Tomé e Príncipe, no que concerne a criação de um núcleo coordenador nacional da ética do desporto, uma vez que este será o grande desafio da CPLP, que vê o desporto como a grande ferramenta para fomentar os valores entre povos, sublinhou o coordenador de plano nacional de ética de desporto de Portugal e coordenador de plano de ética do desporto da CPLP, José Carlos Lima, à nossa redacção.

José Carlos deu garantias que a criação do núcleo no país será uma realidade, uma vez que há engajamento do ministro do desporto santomense, que comunga a mesma visão, de que o desporto é uma peça importante no desenvolvimento de qualquer país, em especial, São Tomé e Príncipe.

Instado a pronunciar sobre a ligação da formação com a realização dos próximos jogos juvenis da CPLP aqui no arquipélago, José Carlos, não foi muito explícito, mas espera que o mesmo seja realizado num clima de irmandade.

“Nós queremos que os jogos da CPLP que serão realizados em Julho sejam pautados por valores, valores de ética, respeito e fair play, e já vai haver iniciativas próprias decorridas desta etapa de formação. Mas o que queremos é que o desporto seja uma ferramenta para passar valores da cidadania, da inclusão, da amizade e unidade entre os povos”.

A formação de capacitação que visa munir os futuros coordenadores dos núcleos nacionais dos países da CPLP de África, sem a Guiné-Equatorial, está a ser ministrada por dois técnicos portugueses, José Lima e André Carvalho.

A acção que tem o seu hipercentro, na sala de conferência do Hotel Miramar, munirá os participantes na matéria de modelos de desenvolvimento de valores no desporto; ética, moral e formação carácter; introdução à ética no desporto e valores da prática desportiva; didáctica no desporto; recursos humanos, liderança e Motivação, entre outros.

O certame que está sendo financiado pelo Plano de Ética do Desporto da CPLP terá o seu término nesta sexta-feira.

Gil Vaz