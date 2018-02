Está dentro do prazo as obras do Quartel-general da CPLP

Decorre ao ritmo desejado as obras na instalação que acolherá os participantes dos XIS Jogos Juvenis da CPLP, constatou na manhã de hoje à nossa equipa de reportagem, numa visita pela mesma infra-estrutura.

A menos de cinco meses da realização pela primeira vez no arquipélago dos jogos juvenis da CPLP, várias são as obras promovidas pelo executivo, com vista a celebrar com muita sumptuosidade e circunstância a maior festa do desporto da comunidade da língua portuguesa, soube da direcção dos jogos.

Das obras, a que merece a maior atenção nesta altura e está no bom caminho, é a do Liceu Nacional, que servirá do Quartel Geral dos jogos, onde serão asseguradas as condições de higiene, saúde, segurança e conforto no alojamento e alimentação dos jovens atletas e das equipas técnicas que os acompanharão.

E recentemente foi assinado um protocolo de financiamento pela Secretária Executiva, Maria do Carmo Silveira, e pelo embaixador de São Tomé e Príncipe junto da CPLP, Luís Guilherme de Oliveira Viegas, na presença d vista o representante permanente de Portugal junto da CPLP, embaixador Mário Jesus dos Santos, no valor de 330 mil euros, para ajudar requalificar a supracitada infra-estrutura.

Quanto aos campos que albergarão os jogos, ainda desconhecemos o ponto da situação, mas o que sabemos e que brevemente estarão em curso todas as obras, uma vez que já está em andamento os trabalhos de construção do campo para a prática de voleibol.

Os jogos terão lugar na última semana de Julho pela primeira vez na capital santomense.

Henrie Martins