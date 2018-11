 Andebol: As meninas voltam a quadra para “prova rainha”

Disputa-se este sábado, no Parque Popular da cidade capital, a primeira eliminatória, da primeira edição da Taça de São Tomé Júnior feminino em Andebol, prova realizada pela federação da modalidade.

Depois do campeonato, vem agora as emoções da “prova rainha” em andebol, com os jogos da primeira ronda, onde o grande destaque vai para o duelo entre as Tigresas e as Perolas, o desafio com início marcado para às 15h50.

Nos outros desafios, Rosa defrontará a Força Negra, para o primeiro duelo, às 15h00, e para terceiro, Teimosas enfrentarão a turma de RBK, às 16h30.

