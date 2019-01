Pachique candidata-se para recuperar FSF e destronar Nino Monteiro

Idalécio Pachire é uma figura de destaque do futebol em São Tomé e Príncipe. Antigo médio do Andorinha Futebol Club, e da Selecção Nacional de Futebol foi Presidente da Federação de Futebol(FSF) até 2014, altura em que perdeu o lugar para o homem de negócios, no caso chefe da Cervejeira Rosema, e político migrante,Nino Monteiro.

4 anos depois Pachire entra na área e prepara uma finta de classe, para driblar o homem de negócio, que nunca jogou futebol em São Tomé e Príncipe. O drible do antigo meio campista da selecção nacional, contra Nino Monteiro, apela os clubes de futebol a consciência e amor pelo desporto Rei, e desvaloriza o suborno financeiro.

A Assembleia Electiva na Federação São-tomense de Futebol está marcada para 18 de janeiro. Pachire que é coronel do exército apresentou a sua candidatura na quinta – feira. Na sua lista destaca-se o nome de Jasy Ramos vice Presidente demissionário da actual equipa que dirige a Federação de Futebol, liderada por Nino Monteiro.

Jasy Ramos, é agora indicado como vice-Presidente na lista encabeçada por Idalécio Pachire. Abandonou a estrutura da actual Federação de Futebol no mês de Dezembro de 2018, e acusou o Presidente da Federação Nino Monteiro de ter transformado o órgão desportivo nacional, numa sede de partido político, antes e durante a campanha para as eleições legislativas realizadas no dia 7 de outubro de 2018.

Nestor Umbelina da ilha do Príncipe também está na lista da candidatura de Pachire. Nestor Umbelina, pode ser uma isca para atrair clubes de futebol da ilha do Príncipe, a apostarem na candidatura do meio coronel que foi futebolista destacado em são Tomé e Príncipe.

O projecto de Idalécio Pachire, realça a necessidade de revitalizar o futebol juvenil , e pretende promover a construção de infra-estruturas para a prática de futebol, com destaque para a vedação dos campos de jogos.

Note-se que a Federação São-tomense de Futebol, marcou a data da Assembleia Electiva, sem, no entanto, apresentar até o momento o relatório e contas de 4 anos de mandato de Nino Monteiro.

Abel Veiga