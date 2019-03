Governo realiza marcha alusiva ao dia do Desporto nacional

O Governo, através do Ministério da Juventude, do Desporto e Empreendedorismo, em parceria com os Ministérios da Saúde; da Administração Interna; Educação; e Justiça e PNUD, organizou no pretérito sábado, a grande Marcha Desportiva, com o propósito de sensibilizar crianças, adolescentes, jovens e adultos para adopção de um estilo de vida saudável, praticando regularmente actividades físicas e desportivas, enquadrada na celebração do 42º aniversário do Dia do Desporto Nacional, 12 de Março Desportivo.

Uma vida sedentária pode apresentar consequências indesejáveis para a saúde de todos os cidadãos.

Sabemos, também, que as Doenças Crónicas Não Transmissíveis, DCNT`s, estão presentes cada vez mais nas sociedades de hoje, por consequência do sedentarismo.

As pessoas começam a procurar cada vez menos o exercício físico, e com o desenvolvimento da tecnologia, até as mais simples tarefas podem ser mecanizadas.

Nesta óptica, no quadro das celebrações do 42º aniversário do 12 de Março Desportivo, data da criação (1977) da Direcção do Desporto, o XVII Governo Constitucional preocupado com estes factores que têm ceifados vidas no arquipélago, decidiu organizar uma grande marcha desportiva, mobilizando crianças, adolescentes, jovens e adultos para cumprirem os 5 km do itinerário, que ligou a Direcção do Desporto ao Estádio Nacional 12 de Julho, com passagem por, Fruta-Fruta, TVS, Quilombo, PMI, Rotunda de Patronato, Biblioteca Nacional, Prédio do Náutico, Rádio Nacional, Hotel Miramar e Rotunda do PNUD.

A população respondeu em massa a este chamado do executivo, marcando presença em grande número, no evento que teve como o lema “Viva Crianças, Adolescentes, Jovens e Adultos Saudáveis.

No final, era alegria por todos os cantos, desde os mais pequeninos até os mais adultos, que não esconderam a sua satisfação com a participação na caminhada, prometendo (muitos) fazer desta prática, uma acção quotidiana.

Para o titular da pasta do Desporto, Vinícius Pina, ficou a promessa de tudo fazer para colocar a população santomense em movimento, realizando mais eventos desportivos em todo pais, em parceria com a sociedade civil.

O acto central da efeméride será está terça-feira, no Estádio Nacional 12 d Julho.

Gil Vaz