FEXA-STP abre uma nova etapa

A Federação de Xadrez de São Tomé e Príncipe, FEXA-STP, abriu uma nova etapa no seu processo de massificação da prática no país, promovendo, no último fim-de-semana, em parceria com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, o torneio de xadrez.

Ainda no quadro das festividades do dia do Desporto Nacional, assinalado na pretérita terça-feira (12) com toda pompa e circunstância, a FEXA-STP e o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar realizaram no último sábado, no átrio da escola Preparatória Patrice Lumumba, um torneio de xadrez, com vista a fomentar a prática da modalidade nas escolas públicas do país, depois do pontapé de saída nos estabelecimentos privados.

Segundo o presidente da federação, José Rita, este torneio acaba por ter um papel importante na execução de um dos projectos da instituição, que é o xadrez nas escolas.

“Esse evento é importante, porque faz parte de um dos projectos que a federação do xadrez sempre teve, xadrez nas escolas. Nós começamos nas escolas privadas, agora estamos a dar o segundo passo, trazendo esta prática para a escola pública”.

José Rita acrescentou ainda que, os talentos despertados nestes torneios serão encaminhados para as escolas de xadrez espalhadas por este país, onde poderão ter as melhores condições para aperfeiçoarem a respectiva performance.

Quem também reconheceu a importância do torneio foi o Coordenador do Desporto Escolar, Jaylson Carvalho, prometendo fazer de tudo, em parceria com a federação, para enraizar esta actividade nas demais escolas do país, onde o mesmo acredita existir muitos talentos capazes de representar o país nos grandes palcos, onde o xadrez santomense tem passado e deixado a sua marca.

Ainda no quadro do torneio, a instituição federativa agraciou o gabinete com alguns materiais, de modo a começar a campanha de massificação nas escolas.

O que menos contou foi o resultado, contudo os vencedores (na foto) foram agraciados com um certificado.

O evento contou também com a estreita colaboração das academias de Xadrez Cluxa São Tomé e de Xadrez do Invictus.

FEXA-STP de mãos dadas com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar na promoção e massificação da prática do xadrez no arquipélago.

Gil Vaz