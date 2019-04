Governo procura nova rota para o desporto nacional

Depois de muitas décadas, sem a devida valorização dos sucessivos Governos, o desporto nacional parece ganhar uma nova vida com o executivo do Jorge Bom Jesus, que em menos de três meses conseguiu resolver umas das maiores crises desportivas vivida no país, que perdurou aproximadamente dois anos, a liderança do Comité Olímpico Santomense (terminou com a reeleição do João Costa Alegre); realizar com dignidade as celebrações do 12 de Março desportivo, de forma que há muito não se via; e visitar às comunidades com vista a potenciar o desporto comunitário.

Todas estas acções só terão efeitos se forem devidamente orientadas, frisou o ministro da Juventude, do Desporto e Empreendedorismo, Vinicio Pina, anunciando desta forma, ainda para este ano, a realização do 1º Fórum do Desporto Nacional.

“Se nós fomos analisar ao nível do país, quando se fala do desporto, fala-se de uma perspectiva prática, mas há que ter algum instrumento que nos guie e define o que queremos para o desporto nacional. Estamos nesta altura a trabalhar na comissão que irá organizar o fórum nacional do desporto, onde farão parte elementos do ministério, das federações e da sociedade civil, de modo que possamos definir um plano estratégico para o desenvolvimento do desporto até 2030”.

Vinicio Pina destacou ainda que, o resultado final do fórum não servirá somente este governo, como os futuros, no sentido de seguir uma orientação para aquilo que o país quer para o desporto nacional.

O local e a data não foram avançados, mas ficou a garantia que o evento terá lugar no último terço do ano.

Henrie Martins