MEES e FDU-STP discutem o futuro do desporto escolar  

A Ministra da Educação e Ensino Superior (MEES), Julieta Rodrigues, recebeu ao meio da semana, no seu gabinete, os líderes da Federação do Desporto Universitário de São Tomé e Príncipe (FDU-STP).

Este encontro sérvio para as partes analisarem o projecto de implementação do desporto universitário numa vertente de continuidade ao desporto escolar.

Segundo o vice-presidente do órgão federativo, Ailton de Abreu, este projecto dará aos jovens estudantes a possibilidade de continuarem a praticar a actividade desportiva, ao saírem do liceu.

Ailton grifou ainda que “ tendo em conta que os jovens já praticam o desporto no ensino secundário, através do programa desporto escolar, e sabendo que desporto é vida, queremos que haja a continuidade nas universidades, por isso estamos aqui para analisar esta perspectiva com a titular da pasta da educação”.

Em cima da mesa, para além do tema em foco, estiveram assuntos, como o funcionamento da organização e da mais recente candidatura às 20 bolsas de estudo para mestrado em desporto na China.

