 Gravana Desportiva “agita” população santomense

Nunca é tarde para fazermos a diferença. Umas vezes é preciso esperar meses ou anos, outras, muito mais, décadas ou mesmo séculos, para vermos às coisas a acontecerem.

Depois de longos anos, onde os sucessivos governos foram criticados por não darem atenção ao desporto, relegando-o para as últimas das suas prioridades, eis que o executivo do Jorge Bom Jesus, através do Ministério da Juventude e do Desporto, decidiu responder com acção as necessidades desportivas da população, realizando a 1ª edição da Gravana Desportiva, sob o lema “Encontro com a Saúde-ECOS”.

Com abertura no passado 13 de Maio, com a palestra denominada “Importância da Educação Física: na vida do aluno e no desenvolvimento do desporto nacional”, o evento visa sensibilizar a população sobre a necessidade urgente de começarmos a mexer para não sofremos as gravosas consequências do sedentarismo (Doenças Crónicas não Transmissíveis) e lançar a semente para o cultivo de valores e princípios éticos, que se transitamos para o quotidiano, construiremos uma sociedade mais justa, equilibrada, trabalhadora e honesta.

Neste domingo (09), na capital santomense (Praça da Independência), a Gravana Desportiva teve a sua segunda acção prática, a Super Aula de Fitness, que contou com a participação de mais de duas centenas de pessoas, entre crianças, jovens e adultos, que ouviram na voz dos titulares do Desporto e da Educação, o engajamento total do governo em promover acções do género com maior regularidade, apelando a colaboração e a participação de todos.

Gravana Desportiva que só vai terminar no mês de Agosto, com passagem por três distritos, Água-Grande, Mé-Zóchi e Lobata, prossegue este domingo (16), com mais uma Super Aula de Fitness, desta vez, no Parque Popular da cidade da Trindade, com início às 6h00.

Para esta realização, o Ministério do Desporto conta com a parceria dos Ministérios da Educação e da Defesa; da Embaixada do Brasil; do ChutoSTP; e do Ginásio Corpo e Transformação, e com apoio das câmaras afectas aos distritos visados.

Recorde-se que, estão em carteira, ainda para este ano, outros grandes eventos, como o 1º Fórum Nacional do Desporto e Desporto Comunitário, anunciou titular da pasta do desporto, Vinicio Pina.

Martins dos Santos