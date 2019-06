Gravana Desportiva chega Mé-Zóchi

A Gravana Desportiva-ECOS apresenta este domingo, 16, no centro da Cidade da Trindade, com início às 6h00, a Super Aula de Fitness, com o propósito de sensibilizar a população de Mé-Zóchi, sobre a necessidade urgente de começar a mexer, para não sofrer as gravosas consequências do sedentarismo (Doenças Crónicas não Transmissíveis).

Depois do sucesso que foi a aula inaugural, na Praça da Independência, na semana última, este domingo todos os caminhos desportivos darão ao centro da segunda maior Cidade do país, Trindade, para a primeira das três aulas de fitness, que serão realizadas neste distrito, no quadro da Granava Desportiva-ECOS.

Nesta perspectiva, a Comissão Organizadora (Ministério do Desporto e ChutoSTP), vem por este meio apelar a participação em massa da população desta região, de modo a começarem a dar os primeiros passos rumo a um estilo de vida saudável.

De modo a não perderem nenhum segundo do certame, que tem o arranque previsto para às 06h00, a referida comissão invoca a pontualidade dos participantes.

Recorde-se que este evento é uma organização do Ministério da Juventude e do Desporto; em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério da Defesa, a Embaixada do Brasil e as Câmaras Distritais; e com o apoio do Chuto.STP e do Ginásio Corpo e Transformação.

Martins dos Santos