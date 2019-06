 Desporto escolar regressa com futsal

Regressa este sábado,15, as emoções do Desporto Escolar, ano lectivo 2018/2019, com a fase final de futsal.

Ao contrário dos anos findos, onde a festa do Desporto Escolar era celebrada com cinco modalidades (basquetebol, voleibol, andebol, futsal e atletismo), este ano, em função do parco recurso, a celebração será feita apenas com o futsal, em ambos os sexos.

Ainda em função do escasso recurso, foi riscada as eliminatórias distritais da competição, com as escolas participantes (representante dos distritos) a entrarem já na fase nacional, com embates aliciantes, tanto no básico, como no secundário.

Quadro dos cruzamentos:

Água Grande vs Mé-Zóchi;

Lobata vs Lembá;

Caué vs Cantagalo.

Ainda no cenário da competição, a titular da pasta da Educação e do Ensino Superior entregou no início da semana, algumas bolas da modalidade frisada a Comissão Organizadora.

Martins dos Santos