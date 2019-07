Escola da Trindade é a grande vencedora do Desporto Escolar

O pavilhão do liceu Sum Mé Xinhô, em Lobata, foi palco no pretérito final de semana, da grande final do torneio de futsal, no quadro do desporto escolar 2019, com a escola da Trindade a vencer duas das quatro finais.

Com o propósito de promover o intercâmbio entre os participantes e os grandes valores do desporto, como a responsabilidade, disciplina e trabalho em equipa, o torneio contemplou três fases, sendo duas eliminatórias e uma grande final, essa que destacou a escola da Trindade, com o triunfo no Básico (masculino) diante da Desejada, por 6-3, naquele que foi o melhor duelo do dia, onde não faltou golos, lances de génios, defesas, dribles e emoção até o fim. Outro título veio na categoria Secundário (feminino) também diante da Desejada, desta vez por não cumprimento do regulamento pela adversária.

Nas outras duas finais, no Básico (feminino) o estabelecimento de Porto Alegre levou a melhor sobre a Desejada nas grandes penalidades, ao vencer por 2-0, depois do empate a uma bola durante o tempo regulamentar.

Já no Secundário (masculino) o conjunto do extremo sul, Angolares, foi a mais eficaz e deixou pelo caminho o conjunto de Chacará.

Em termos de regiões, Mé-Zóchi e Caué repartiram o título, dois troféus cada, sendo um em cada categoria.

O evento que teve um público frenético, composto na sua maioria pelos jovens estudantes de 12 países que estão no país para participarem no campo de férias, contou com a presença do Ministro da Juventude e do Desporto, Director do Desporto, Director do Gabinete da Ministra da Educação e presença especial do novo seleccionador nacional de sub-15.

O torneio que teve a duração de dois meses foi organizado pelo Ministério da Educação, através do Gabinete do Desporto Escolar, com o patrocínio da Associação de Jovens e Estudantes para a Paz.

Henrie Martins