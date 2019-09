 “Ouve lá, ó preto, vais superar o cancro e serás o maior”

É a história de vida de um filho de São Tomé e Príncipe. Ganhou medalha de Ouro no Japão, e é campeão do mundo em Judo. Um filho de São Tomé e Príncipe, que foi rejeitado pelas autoridades desportivas são-tomenses, com destaque para o Comité Olímpico do país. Chama-se Jorge Fonseca. Foi campeão do mundo em judo, defendendo as cores do país que o acolheu e apostou nas suas competências como atleta, Portugal.

Conheça a história de um filho de São Tomé e Príncipe, que na vida lutou e derrotou o cancro, e no tapete de Tóquio venceu um judoca russo, e se sagrou campeão do mundo em Judo. Toda história numa entrevista exclusiva de Jorge Fonseca, ao jornal português Expresso :

Clique no LINK abaixo para conhecer a história do campeão do mundo que São Tomé e Príncipe viu nascer :

Abel Veiga