STP chama 13 “estrangeiros” para Sudão

O Seleccionador nacional, Adriano Eusébio, tornou público esta quinta-feira, a lista dos convocados, com 13 jogadores da diáspora, para o embate de estreia no grupo C de qualificação para o CAN-2021, diante do Sudão, no dia 13 em Cartum.

A selecção nacional de futebol “AA” prepara a sua estreia na estreia na fase de grupos de qualificação para o maior evento de futebol no continente africano, Campeonato Africano das Nações, CAN, que terá a sua fase final, nos Camarões-2021.

Para este jogo, que será o primeiro na história, diante do Sudão, o técnico nacional chamou 19 jogadores, com realce para a disporá, que aparece com 13 atletas.

Em relação aos jogos de play-off com as Ilhas Maurícias, Adriano Eusébio promoveu o regresso do defesa, Charles Monteiro (Sacavenense –PORT) e a estreia do defesa, Lúcio Oliveira (FC Silves- PORT), e do médio, Mauro Santos (Cova da Piedade – PORT).

O conjunto nacional deixa este sábado a capital santomense com destino à Cartum, capital do país adversário.

Lista dos convocados

Guarda-redes: Aldair Almeida (Praia Cruz), Gilmar Eusébio (Trindade),

Defesas: Edley Montóia (Praia Cruz-ST), Leonildo Soares (Oriental Dragon-PORT), Dilson Quaresma (UDRA-ST), Ivonaldo Viegas (UDRA-ST), Jordão Soares (Needham Market FC-ING), Lúcio Oliveira (FC Silves- PORT), Charles Monteiro (Sacavenense –PORT)

Médios: Jokceleny Carvalho (UDRA-ST), Joazhifel Sousa Pontes (UDRA-ST), Marco Paulo (FC Massamá- PORT), Aldair Santos (RSD Jette- BELG), Eduardo Varela (Porto Real- RAP), Mauro Santos (Cova da Piedade – PORT),

Avançados: Harramiz Soares (Leixões- PORT), Luís Leal (Newell´s Old Boys- ARG), Jeecimilson Taty (FC Pampilhosa-PORT) e Ludgero Silva (FC Covilhã-PORT).

Henrie Martins