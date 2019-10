Comissão parlamentar acabou por ser incendiária

A Comissão Parlamentar, que decidiu analisar o caso do pastor são-tomense, Iudmilo Veloso, radicado na Costa do Marfim há mais de uma década, e em missão religiosa ao serviço da IURD, acabou por contribuir para o fogo, que tomou conta do país na passada quarta – feira.

As declarações da porta voz da comissão parlamentar, a deputada Alda Ramos, funcionaram como nitroglicerina. Foi o combustível que o auto proclamado movimento da “sociedade civil”, precisava para produzir as chamas da última quarta – feira, e a desordem que acabou por provocar efusão de sangue e morte a um inocente.

«Ao nível da comissão nós demos um prazo de oito dias(declaração do dia 8 de Outubro) para que ele(o pastor) esteja no país», afirmou a porta voz da comissão parlamentar.

Consequência do ultimato lançado pela comissão parlamentar, de imediato nas redes sociais, pessoas e grupos começaram a promover a contagem do tempo para que o pastor julgado e condenado pela justiça da Costa do Marfim fosse trazido imediatamente para São Tomé e Príncipe.

O tempo passou e o ultimato dado por Alda Ramos em sincronia com os demais deputados, não foi cumprido.

Exactamente no oitavo dia em que terminava o último minuto da contagem do tempo dado pelo parlamento, os revoltosos do movimento autoproclamado de “ Sociedade Civil”, fizeram justiça com as suas próprias mãos. Cumpriram a promessa pública lançada em conferência de imprensa de fechar a Igreja Universal do Reino de Deus em São Tomé e Príncipe.

Por outro lado, a deputada Alda Ramos e a Comissão Parlamentar, foram também infelizes nas acusações feitas contra a justiça da Costa do Marfim e contra a IURD. «Nós entendemos que a Igreja Universal violou o direito humano, tendo em conta que o cidadão foi condenado a um ano de prisão e nem sequer teve direito a um advogado. Isso não é possível, é uma violação do direito humano», sentenciou a deputada Alda Ramos.

A verdade é divina e vem sempre ao de cima. Alguns dias depois a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Elsa Pinto, veio desmentir a comissão parlamentar. «O são-tomense Iudimilo da Costa encontra-se a cumprir pena numa prisão na Costa do Marfim. Por causa justamente, de um crime de difamação. Alguns pastores colegas seus apresentaram uma queixa, ele foi julgado e condenado. Teve direito a defesa, teve advogado e até fez um recurso, que está no Tribunal de Relação da Costa do Marfim», detalhou a ministra dos negócios estrangeiros, com base em dados fornecidos pelo seu homólogo da Costa do Marfim.

Carros queimados, sangue, morte e destruição. Tudo para exigir a libertação na Costa do Marfim, de um pastor são-tomense da IURD, que reside há mais de 10 anos naquele país africano, e onde ganhava o seu pão como missionário da Igreja Universal.

Abel Veiga