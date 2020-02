STP entra no Mapa da Global Limits

O país entrou este domingo no mapa das provas da Global Limits, ao acolher a Ultramaratona de 200 km, com 58 atletas de 28 países, incluindo dois corredores nacionais, Júlio e Ismael.

O tiro da partida, que teve lugar na localidade de Agostinho Neto-Lobata, foi dado pelo Primeiro-Ministro, Jorge Bom Jesus, que aproveitou a ocasião para felicitar a iniciativa e desejar sorte e sucesso aos participantes.

O evento que visa descobrir as paisagens de São Tomé e Príncipe e promover o turismo das ilhas, segundo a comissão organizadora, será composto por seis etapas, ligando a roça Agostinho Neto (Lobata) ao Ilhéu das Rolas (Caué), com passagens pelas diversas trilhas do país.

De sublinhar que a competição é organizada pela Global Limits, com apoio local da Mucumbli Explore.

