Taça Lima Neto em Andebol

O recinto dos jogos do Parque Popular da Cidade Capital foi palco neste final de semana da Iª edição da Taça Lima Neto, antigo jogador, treinador e dirigente de Andebol, numa organização da Federação Santomense de Andebol, FSA, com o patrocínio do Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe, COSTP.

O final de semana foi de festa para a família de andebol santomense e de homenagem ao eterno Lima Neto, com a institucionalização da Taça em sua memória.

O evento que foi presenciado por mais de três centenas de crianças e jovens contou com a participação de quatro escolas (Folha Féde, Mê Xinhô, Neves e Parque Popular da Cidade Capital).

Quanto ao jogo, no sábado, em masculino júnior, a equipa B venceu por 14-6 o conjunto A. Também, em feminino júnior, a equipa A levou a melhor sobre o xadrez B, por 8-3.

No domingo, na conclusão, em feminino sénior, a equipa A bateu por margem mínima (13-12) a formação B. Em masculino, o combinado B despachou por 22-16 a equipa A.

A prova que fará parte do calendário de provas da federação contou as presenças na tribuna de honra doministro do desporto, presidente do COSTP, presidentes das federações do Andebol e do Atletismo, a esposa do malogrado, antiga presidente da federação do Andebol, entre outras individualidades.

Martins dos Santos