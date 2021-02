FSF capacita os agentes desportivos na matéria da FIFA CONNECT

A Federação Santomense de Futebol capacita agentes desportivos da ilha de São Tomé, na matéria da plataforma on-line “FIFA CONNET”, numa acção de quatro dias, que teve lugar no Centro de Estágio da instituição.

O objectivo do projecto é o de facilitar o registo dos atletas e clubes nas competições que participarão, dentro e fora do país, algo que o vice-presidente e o presidente da Comissão Organizadora dos Campeonatos Nacionais, COCAN, José Carvalho, considera ser uma ferramenta útil e que permitirá mais transparência, celeridade e segurança nas disputas desportivas no país.

O responsável federativo que falava no quadro do encerramento da acção de formação levada a cabo pelo organismo reitor do futebol no arquipélago apontou outras vantagens do sistema.

“Esta inscrição é valida internacionalmente. O jogador que for transferido de um clube nacional para um clube no estrageiro, não terá problema, é uma questão de fazer apenas as alterações on-line. Isso traz também contrapartida, porque um jogador que tenha sido formado aqui em São Tomé e for transferido para um clube europeu, o clube de formação será renumerado pelo direito de formação”.

A formação de quatro dias, que foi direccionada aos agentes desportivos, dirigentes dos clubes, jogadores e representantes das associações dos treinadores e dos árbitros, foi ministrada por técnico Jerciley Silva, que enalteceu a capacidade de assimilação dos participantes, que, na sua maioria, não mostraram grandes dificuldades no manejo da plataforma.

De acentuar que na última semana, a FSF promoveu a mesma acção na ilha do Príncipe.

Martins dos Santos