Novo centro técnico de futebol começou a ser construído em São Tomé

No espaço adjacente ao centro de estágio vai nascer o novo centro técnico de futebol. O presidente da federação considera tratar-se de uma obra histórica que vai contribuir para revolucionar o futebol em S. Tomé e Príncipe.

«Vamos começar uma obra significante para o desporto em S. Tomé e Príncipe. Estamos a falar de um centro técnico de qualidade que está orçado em cerca de três milhões e setecentos mil dólares que vai ajudar-nos a formar os nossos meninos porque sem eles não teremos uma seleção nem um clube de futebol em condições no país» – disse Domingos Monteiro, presidente da federação.

Para o primeiro-ministro o desporto deve começar a ser encarado como um dos vetores do crescimento económico.

«Este centro de estágio é um dos exemplos das infraestruturas que são necessárias não só para o desenvolvimento do desporto nacional, mas também para poder atrair negócios, equipas estrangeiras que querem vir estagiar e que no nosso país podem encontrar o mínimo de condições para que isso aconteça» – destacou o Primeiro-ministro.

Patrice Trovoada almeja ver S. Tomé e Príncipe como um destino para o desporto e tudo o que gira à sua volta.

«Estamos a trabalhar com a federação, com a FIFA e outras entidades internacionais ligadas ao desporto para ver se, para além do turismo e de outros aspetos que pretendemos, fazer com que S. Tomé e Príncipe possa ser um destino para o desporto e tudo que está à sua volta».

Para além do centro técnico, as obras contemplam a colocação do novo tapete sintético no campo de treino do centro de estágio de futebol.

José Bouças