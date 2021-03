STP organiza 1º Fórum Nacional do Desporto

Com o propósito de elaborar uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento do Desporto, visando os próximos nove anos (2021-2019), o Ministério da Juventude, do Desporto e Empreendedorismo (MJDE) e Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe (COSTP), idealizará nos dias 10,11 e 12 do mês em curso, no anfiteatro do Palácio dos Congressos, o 1º Fórum Nacional do Desporto, com oradores nacionais e internacionais.

No passado, o desporto foi motivo de muita alegria e orgulho para o povo santomense, fundamentalmente para os seus fazedores.

Mas nos tempos que correm, o mesmo vem perdendo brilho e deixando de ser o factor de orgulho, de coesão e de alegria de um povo, que nas últimas décadas, vem tendo pouco ou quase nenhum motivo para celebrar, salvo erro, às conquistas de CANOAGEM (qualificação, com a conquista de medalha de ouro, para os Jogos Olímpicos), XADREZ (campeão da zona quatro), ATLETISMO ( brilhante salto no começo do ano da Agate Sousa, no meeting em Portugal) e FUTEBOL (os triunfos ante ilhas Maurícia, Lesoto, Etiópia, Líbia e Serra Leoa), facto que vem preocupando as autoridades nacionais.

Neste sentido, o MJDE e o COSTP decidiram idealizar, contra inúmeros obstáculos, o 1º Fórum Nacional do Desporto, com o objetivo de encontrar caminhos, meios e métodos sólidos e eficazes que levarão o país a alcançar metas importantes em 2030, tanto para os fazedores como para a sociedade santomense.

O evento que está enquadrado nas celebrações do 12 de Março Desportivo, dia da institucionalização da Direção Geral do Desporto, foi antecedido por quatro debates acessos e polêmicos, onde não faltaram críticas, acusações e alguns insultos.

Entre os temas, os destaques foram para “prioridades desportivas”, “financiamento do desporto – o papel do Estado e do sector privado” e “o papel das instituições desportivas nacionais”.

O Fórumque tinha agenda para 2020, mas por questão da COVID-19 foi trasintado para 2021, será inauguradoesta quarta-feira (10), às 09h00,e contará com a presença do chefe do executivo, Jorge Bom Jesus.

Os temas escolhidos para esta edição, serão abordados por técnicos nacionais (presencial) e internacionais (presencial e online).

Em debate durante os três dias do certame, estarão temas como:

Situação actual do desporto escolar, comunitário e militar;

Papel das instituições desportivas nacionais do desporto;

Papel do Estado no desenvolvimento do desporto nacional;

Financimento do desporto pelo Estado e sector privado;

Oportunidades de Financimento em parceiros internacionais;

Valores do desporto;

Turismo, desporto nautico, desporto de montanha e de aventura;

Educação ambiental e desporto;

Programas da solidariedade olimpica…..

Martins dos Santos