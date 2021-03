Palácio dos Congressos epicentro do desporto santomense

O anfiteatro do Palácio dos Congressos acolheu nesta quarta-feira (10), inicio dos trabalhos do 1º Fórum Nacional do Desporto de São Tomé e Príncipe, organizado pelo Ministério da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo e o Comité Olímpico de São Tomé e Príncipe (COSTP), no quadro das comemorações do 44º aniversário da institucionalização do desporto santomense.

Durante os próximos três dias, o Palácio dos Congressos será a casa do desporto santomense, com a realização do 1º Fórum Nacional do Desporto, que está quarta-feira foi inaugurado pelo chefe executivo, Jorge Bom Jesus, que na sua intervenção, começou por enaltecer a saudável parceria entre o COSTP, Direcção Geral do Desporto e o Ministério da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo na montagem, financiamento e materialização deste evento, antes de realçar que “no programa do governo a promoção do Desporto se afigura como prioridade, não só enquanto ferramenta de educação de crianças e jovens, veículo de valores nacionais e universais, factor de reforço da coesão social, como também o seu papel na divulgação da imagem do país, sem esquecer a sua dimensão econômica.”

Jorge Bom Jesus sustentou na sua intervenção que o governo vai continuar a aumentar a fatia do Orçamento Geral do Estado (OGE) a favor do desporto santomense.

“Deixamos a promessa de continuar a aumentar a fatia de OGE a favor do desporto nacional e não regatear esforços no sentido de bater portas aos parceiros de cooperação pela causa do desporto nacional e pela dignidade dos dirigentes, técnicos e praticantes das diversas modalidades desportivas.”

Por seu turno o presidente do COSTP, João Costa Alegre, na sua locução frisou que “nós queremos com esse fórum demonstrar, que cada um dos fazedores do desporto nacional, tem uma palavra a dizer, tem uma sugestão a dar no processo do seu desenvolvimento e o Movimento Olímpico nacional, tem um papel importante a jogar em todo esse processo.”

“ É nosso dever aproveitar este palco, para alertar, que os profissionais de Educação Física e Desportos, têm uma responsabilidade acrescida na mudança do paradigma e da situação em que se encontra o nosso desporto, pelo que, não devem continuar a serem deixados a margem das grandes decisões, dando lugar aos curiosos, por vezes desprovidos de informações básicas das grandes decisões e necessárias no domínio, a conduzirem os processos de desenvolvimentos”, vincou João Costa Alegre.

O evento de três dias (10, 11 e 12), onde serão abordados diversos temas que vai desde a Massificação do desporto no arquipélago até performance e alto rendimento, passando por financiamento e recursos para o desporto, olimpismo e educação olímpica e turismo e sustentabilidade ambiental no desporto, contou na cerimônia de abertura com a presença espiral do Presidente da Assembléia Nacional de São Tomé e Príncipe, Presidente do Comité Olímpico de Cabo Verde, Ministro da Juventude, do Desporto e Empreendedorismo, Director Geral do Desporto, entre outras individualidades.

Martins dos Santos