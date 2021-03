Federação de voleibol apoia escolas secundárias

Federação de Voleibol de São Tomé e Príncipe, FVSTP, em parceria com o Ministério da Educação e Ensino Superior,efectuou,esta semana, a entrega de um pacote de materiais desportivos às escolas secundárias do país, no quadro da política de massificação da modalidade no arquipélago, avançou o Director Técnico da Federação, Francisco Pina.

O gesto que não é novo por parte da FVSTP, mas que agora é feito de forma mais condimentada, abrange quatro estabelecimentos de ensino secundário, Liceu Nacional (Água-Grande), Santana (Cantagalo), Liceu Maria Manuela Maria Margarido (Mé-Zóchi) e Liceu Mé-Xinhô (Lobata), que receberam cada um, oito bolas oficiais mikasa, uma rede, três apitos e um par de poste.

Segundo o Director Técnico, para além dos materiais, a Federação também arranjou os campos e colocou à disposição dos estabelecimentos uma soma em dinheiro.

Questionado sobre a escolha das escolas para a realização destaacção, Francisco explicou que “ como estamos a fazer aposta na camada de formação, não poderíamos pensar num outro sector, que não fosse a educação. Acreditamos que esse é o caminho para o futuro”.

Quem também acredita na mesma filosofia, é o Coordenador do Desporto Escolar, Jaylson Carvalho, que em declarações ao Téla Nón grifou que “ congratulamos com este gesto da federação, que irá melhorar às condições do ensino da modalidade por parte dos professores de educação física, que doravante poderão dinamizar as suas aulas no que concerne ao voleibol”.

Os materiais entregues foram obtidos, segundo o dirigente federativo, no âmbito do projecto de massificação da modalidade no país, com a Federação Internacional.

Martins dos Santos